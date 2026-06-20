Жителя Выльгорта отправили в колонию за домашнюю плантацию конопли

Суд вынес приговор любителю выращивать коноплю дома. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывдинский районный суд вынес приговор 35-летнему жителю Выльгорта, который выращивал коноплю у себя дома и хранил крупную партию наркотического вещества.

Как установило следствие, с января по апрель 2026 года мужчина оборудовал в квартире небольшую теплицу, где выращивал наркосодержащие растения. После сбора урожая он высушил части растений и разложил их по банкам и пакетам.

В начале апреля мужчина отправился на электровелосипеде в сторону кафе «Мельница». По дороге его остановили сотрудники Госавтоинспекции, которые проверяли технические характеристики транспорта.

Во время общения правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение велосипедиста и решили осмотреть его вещи. В рюкзаке обнаружили около 191 грамма наркотического вещества. Позже при обыске квартиры дополнительные запасы нашли на балконе.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет и девяти дней лишения свободы в колонии общего режима. После освобождения он также будет находиться под ограничением свободы в течение шести месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.