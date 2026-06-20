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НовостиОбщество20 июня 2026 12:00

Прокуратура проверила строительство важного коллектора в Сыктывкаре

Ход работ на крупном коммунальном объекте оценили в столице Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Прокурор выехал на стройку коллектора между Краснозатонским и Лесозаводом.

Прокурор выехал на стройку коллектора между Краснозатонским и Лесозаводом.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Сыктывкара Павел Якимов посетил площадку строительства напорного канализационного коллектора, который соединит поселок Краснозатонский с микрорайоном Лесозавод.

В выездном совещании приняли участие представители городского Управления капитального строительства, специалисты строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» и сотрудники подрядной организации.

На месте участники обсудили текущий ход работ, соблюдение сроков исполнения контракта и меры по устранению ранее выявленных нарушений в сфере градостроительного законодательства и охраны труда.

Строительство коллектора считается одним из важных инфраструктурных проектов для Сыктывкара. Реализация объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В городской прокуратуре отметили, что контроль за ходом строительства будет продолжен до полного завершения работ.