Прокуратура проверила строительство важного коллектора в Сыктывкаре

Прокурор выехал на стройку коллектора между Краснозатонским и Лесозаводом. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокурор Сыктывкара Павел Якимов посетил площадку строительства напорного канализационного коллектора, который соединит поселок Краснозатонский с микрорайоном Лесозавод.

В выездном совещании приняли участие представители городского Управления капитального строительства, специалисты строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» и сотрудники подрядной организации.

На месте участники обсудили текущий ход работ, соблюдение сроков исполнения контракта и меры по устранению ранее выявленных нарушений в сфере градостроительного законодательства и охраны труда.

Строительство коллектора считается одним из важных инфраструктурных проектов для Сыктывкара. Реализация объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В городской прокуратуре отметили, что контроль за ходом строительства будет продолжен до полного завершения работ.