Прокуратура проверила строительство важного коллектора в Сыктывкаре

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Прокурор Сыктывкара Павел Якимов посетил площадку строительства напорного канализационного коллектора, который соединит поселок Краснозатонский с микрорайоном Лесозавод.
В выездном совещании приняли участие представители городского Управления капитального строительства, специалисты строительного контроля ФБУ «РосСтройКонтроль» и сотрудники подрядной организации.
На месте участники обсудили текущий ход работ, соблюдение сроков исполнения контракта и меры по устранению ранее выявленных нарушений в сфере градостроительного законодательства и охраны труда.
Строительство коллектора считается одним из важных инфраструктурных проектов для Сыктывкара. Реализация объекта ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
В городской прокуратуре отметили, что контроль за ходом строительства будет продолжен до полного завершения работ.