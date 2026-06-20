Пожарный из Коми второй год подряд признан лучшим в стране

Представитель Коми завоевал звание «Лучший пожарный» МЧС России.

В Санкт-Петербурге завершился финал всероссийского смотра-конкурса среди пожарных и начальников караулов МЧС. От Коми на соревнования поехали двое – начальник караула 34-й пожарно-спасательной части Евгений Кузнецов и мастер дежурной смены специализированной части Кирилл Бояров.

За три дня 20 участников из четырнадцати регионов проходили сложные испытания: проверяли теоретические знания и физическую подготовку. Особенно зрелищным получился этап 19 июня в парке Героев-пожарных, где конкурсанты преодолевали специальную полосу из десяти упражнений и одновременно решали оперативно-тактические задачи.

По итогам всех испытаний Кирилл Бояров занял первое место и получил звание «Лучший пожарный» МЧС России. Евгений Кузнецов финишировал четвертым среди начальников караулов. В главном управлении МЧС по Коми отметили, что пожарные из республики уже второй год подряд становятся сильнейшими в стране.