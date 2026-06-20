В Сыктывкаре число парковок для электросамокатов увеличат в полтора раза

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Администрация Сыктывкара вынесла на общественное обсуждение поправки к постановлению о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности. Документ размещен на портале нормативных актов. Предлагается расширить перечень парковочных площадок – сейчас их 29, после изменений станет 44.
В пояснительной записке сказано, что поправки готовили в рамках дорожной карты по созданию инфраструктуры для СИМ. По замыслу авторов, это даст несколько положительных эффектов: расширится маршрутная сеть, включая Эжвинский район, разовьется инфраструктура и повысится культура пользования самокатами.
При подготовке нового списка учли итоги прокатного сезона 2025 года. В итоге добавили 17 новых мест, а две прежние парковки исключили. Для удобства к каждому пункту приложили географические координаты.
Полный перечень парковочных зон для арендованных электросамокатов включает следующие адреса:
Полный перечень парковочных зон для арендованных электросамокатов включает следующие адреса:
Малая объездная, остановка «ТРЦ Макси»;
Покровский бульвар, 14;
Покровский бульвар, 1;
Перекресток Петрозаводской и Лыткина (у ТЦ York);
Печорская, 6 (остановка «СГУ»);
Карла Маркса, 191;
Советская, 53 (сквер);
Сысольское шоссе, остановка «Школа №35»;
Морозова, 156/1 (остановка «Улица Морозова»);
Морозова, 100;
Морозова, 4;
Старовского (вход в парк «Строитель»);
Коммунистическая, 40;
Сысольское шоссе, 64 (ДОСААФ);
Парк культуры в Эжве по улице Славы;
Мира, район дома 8/2;
Перекресток проспекта Бумажников и Школьного переулка;
Морозова, 171;
Городской парк имени Мичурина;
Октябрьский проспект, район дома 41;
Куратова, 76 (у «Красное&Белое»);
Бабушкина, 22;
Стефановская площадь на пересечении Ленина и Коммунистической;
Интернациональная, 147 (ЦУМ);
Перекресток Коммунистической и Интернациональной;
Перекресток Коммунистической и Первомайской;
Ленина, сквер у Стефановской площади;
Площадь перед бассейном;
Театральная площадь;
Коммунистическая, район дома 24;
Коммунистическая, район дома 39;
Коммунистическая, район дома 46/6;
Коммунистическая, район дома 53;
Коммунистическая, 50 (ТЦ «Парма»);
Коммунистическая, территория у гостиницы «Сыктывкар»;
Коммунистическая, район дома 7;
Парк имени Кирова (центральная лестница);
Кирова, между домами 22 и 24/1;
Перекресток Кирова и Куратова;
Ленина, район дома 45;
Ленина, район дома 48;
Ленина, район дома 54;
Парковая зона на пересечении Свободы и Ленина;
Печорская, 28.
Обсуждение продлится до 25 июня.
В администрации подсчитали, что 70 процентов рынка арендных самокатов в городе занимает сервис «Яндекс Go» (там можно программно ограничивать скорость), остальные 30 процентов – личные СИМ. По данным мэрии, именно владельцы частных устройств чаще нарушают ПДД, потому что на простых моделях нет встроенных ограничителей. Однако взаимодействие с ГИБДД дает результаты: в праздничные дни с 12 по 14 июня благодаря введенным ограничениям удалось избежать аварий и травм.
Сервисам аренды направили рекомендации властей – ограничивать скорость в отдельных зонах и не разрешать завершать поездку вне согласованных парковок. Один из операторов уже ввел зоны со сниженной скоростью в парке Кирова, на Стефановской площади, в парке Мичурина, в сквере на Первомайской, 4, а в скейт-парке в микрорайоне Орбита движение полностью запретил.