В Сыктывкаре число парковок для электросамокатов увеличат в полтора раза

Обсуждение продлится до 25 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Сыктывкара вынесла на общественное обсуждение поправки к постановлению о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности. Документ размещен на портале нормативных актов. Предлагается расширить перечень парковочных площадок – сейчас их 29, после изменений станет 44.

В пояснительной записке сказано, что поправки готовили в рамках дорожной карты по созданию инфраструктуры для СИМ. По замыслу авторов, это даст несколько положительных эффектов: расширится маршрутная сеть, включая Эжвинский район, разовьется инфраструктура и повысится культура пользования самокатами.

При подготовке нового списка учли итоги прокатного сезона 2025 года. В итоге добавили 17 новых мест, а две прежние парковки исключили. Для удобства к каждому пункту приложили географические координаты.

Полный перечень парковочных зон для арендованных электросамокатов включает следующие адреса:

Полный перечень парковочных зон для арендованных электросамокатов включает следующие адреса:

Малая объездная, остановка «ТРЦ Макси»;

Покровский бульвар, 14;

Покровский бульвар, 1;

Перекресток Петрозаводской и Лыткина (у ТЦ York);

Печорская, 6 (остановка «СГУ»);

Карла Маркса, 191;

Советская, 53 (сквер);

Сысольское шоссе, остановка «Школа №35»;

Морозова, 156/1 (остановка «Улица Морозова»);

Морозова, 100;

Морозова, 4;

Старовского (вход в парк «Строитель»);

Коммунистическая, 40;

Сысольское шоссе, 64 (ДОСААФ);

Парк культуры в Эжве по улице Славы;

Мира, район дома 8/2;

Перекресток проспекта Бумажников и Школьного переулка;

Морозова, 171;

Городской парк имени Мичурина;

Октябрьский проспект, район дома 41;

Куратова, 76 (у «Красное&Белое»);

Бабушкина, 22;

Стефановская площадь на пересечении Ленина и Коммунистической;

Интернациональная, 147 (ЦУМ);

Перекресток Коммунистической и Интернациональной;

Перекресток Коммунистической и Первомайской;

Ленина, сквер у Стефановской площади;

Площадь перед бассейном;

Театральная площадь;

Коммунистическая, район дома 24;

Коммунистическая, район дома 39;

Коммунистическая, район дома 46/6;

Коммунистическая, район дома 53;

Коммунистическая, 50 (ТЦ «Парма»);

Коммунистическая, территория у гостиницы «Сыктывкар»;

Коммунистическая, район дома 7;

Парк имени Кирова (центральная лестница);

Кирова, между домами 22 и 24/1;

Перекресток Кирова и Куратова;

Ленина, район дома 45;

Ленина, район дома 48;

Ленина, район дома 54;

Парковая зона на пересечении Свободы и Ленина;

Печорская, 28.

Обсуждение продлится до 25 июня.

В администрации подсчитали, что 70 процентов рынка арендных самокатов в городе занимает сервис «Яндекс Go» (там можно программно ограничивать скорость), остальные 30 процентов – личные СИМ. По данным мэрии, именно владельцы частных устройств чаще нарушают ПДД, потому что на простых моделях нет встроенных ограничителей. Однако взаимодействие с ГИБДД дает результаты: в праздничные дни с 12 по 14 июня благодаря введенным ограничениям удалось избежать аварий и травм.

Сервисам аренды направили рекомендации властей – ограничивать скорость в отдельных зонах и не разрешать завершать поездку вне согласованных парковок. Один из операторов уже ввел зоны со сниженной скоростью в парке Кирова, на Стефановской площади, в парке Мичурина, в сквере на Первомайской, 4, а в скейт-парке в микрорайоне Орбита движение полностью запретил.