Для поисков утонувшей в Сысоле девушки нужны лодки, эхолоты и добровольцы

В Сыктывкаре продолжаются поиски утонувшей студентки.

Администрация Сысольского района обратилась к жителям с просьбой помочь в поисках Софии Лапшиной. Девочка утонула 14 июня ниже понтонного моста, её тело до сих пор не нашли.

Добровольцев ждут 23 июня в 10:00 на бывшей нефтебазе в Сыктывкаре. Ориентир – проезд от дома 110 по улице Тентюковской к переезду на Трехозерку, держаться правее.

Особенно нужны владельцы лодок, биноклей, эхолотов, крюков-кошек и квадрокоптеров. Также требуются люди для обхода береговой линии.

Координатор – Юлия Чередова, телефон 89505656459. Для связи и координации создан отдельный чат.

Спасатели уже осмотрели акваторию и берега Сысолы и Вычегды, включая район Эжвы. Сейчас глубина в Вычегде достигает трех метров, а поиски осложняют сильное течение, высокая вода и отсутствие точной информации о месте нахождения девочки.

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