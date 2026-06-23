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НовостиОбщество23 июня 2026 11:07

В Коми на День молодежи введут «сухой закон»

27 июня в Коми запретят продажу спиртного в магазинах
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В День молодежи в Коми вводится «сухой закон».

В День молодежи в Коми вводится «сухой закон».

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми 27 июня, в субботу, отметят День молодежи. В связи с этим в регионе вводится «сухой закон» – розничная продажа алкоголя в магазинах будет запрещена. Ограничение установлено региональным законом об обороте спиртосодержащей продукции. Аналогичные запреты уже действуют в День семьи, любви и верности и День знаний.

Исключение сделано для предприятий общепита – кафе, ресторанов и баров. Там спиртное продавать разрешат. В минторге региона также пояснили, что местные власти могут сдвигать дату праздника в своих муниципалитетах, поэтому в некоторых городах и районах день запрета может не совпадать с общей датой.