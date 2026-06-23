Около ста детей оленеводов из Коми отправились в тундру на летние каникулы

Дети оленеводов из Ижмы, Инты и Усинска прилетели к родителям в тундру.

Министерство национальной политики Коми завершило июньский этап доставки детей оленеводов к местам кочевий. «Школьные вертолеты» и вездеходы отвезли юных жителей республики в отдаленные районы тундры, где они проведут летние каникулы с родителями.

Оленеводы большую часть года кочуют со стадами, а их дети учатся в школах и детсадах в городах и селах. Вертолеты – единственная возможность преодолеть сотни километров бездорожья и воссоединить семьи на лето.

В июне миннац совместно с оленеводческими хозяйствами определил точки кочевий, сроки и количество рейсов. Всего выполнили шесть вертолетных вылетов – они доставили около ста ребят из Ижемского, Интинского и Усинского районов. Детей из Воркуты отправили к стойбищам на вездеходах ПСК «Оленевод», некоторых родителей забрали самостоятельно.

Министр национальной политики Роман Носков пояснил: авиаперевозки решают сразу две государственные задачи – дают детям оленеводов доступ к образованию и помогают сохранить традиционный уклад коренных народов Севера. Летом в семье ребята перенимают навыки оленеводства, учатся жить в гармонии с природой – так сохраняется связь поколений. Все расходы на авиарейсы берет на себя правительство Коми.

Каникулы в тундре продлятся до конца августа. Обратную доставку детей к началу учебного года запланировали на конец августа – начало сентября.