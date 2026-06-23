Семья из Коми отменила отдых в Сочи из-за суточных задержек рейсов

Жители Коми не могут улететь на море из-за постоянных переносов рейсов. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала июня рейсы из Сыктывкара в Сочи и обратно постоянно задерживаются: иногда на несколько часов, иногда почти на сутки. Последний пример - 23 июня, когда вылет вновь перенесли на 24-е. Из-за этого пассажиры отказываются от отдыха, запланированного за полгода, передает БНК.

Первые сбои случились еще 6 июня. Тогда самолет из Сочи в Сыктывкар должны были отправить в 10:30, но из-за режима беспилотной опасности прием и выпуск запретили. Время переносили несколько раз, в итоге борт поднялся в воздух только 7 июня в 00:40. Обратный рейс тоже задержался.

Та же картина - 15 июня, снова два рейса туда и обратно. 17-го вылет в Сочи сдвинули на следующий день. 21 июня рейс и вовсе отменили, пассажиров распределили по другим датам, вплоть до 25 июня. Во всех случаях перевозчиком выступала компания «Икар» совместно с Nordwind.

Семья из пяти человек готовилась к отпуску с января: купили билеты, забронировали жилье и трансфер. Вылет планировался на 21 июня, они приехали из Усть-Вымского района в Сыктывкар. Но накануне выяснилось: часть пассажиров отправят 22-го, остальных - 23-го. Через туроператора удалось собрать всех на 23 июня.

Однако 23 июня вылет снова перенесли. По словам женщины, время сдвигали несколько раз: сначала на 15:00, потом на 18:00, 21:00, 01:00, и в итоге на 24 июня, 02:15. На горячей линии перевозчика причину не объяснили, а гостиницу задержка не оплачивается, так как все происходит по письменной претензии, и то после рассмотрения.

Отчаявшаяся семья же аннулировала билеты и уехала домой. Туроператор пообещал полностью компенсировать стоимость путевок – около 160 тысяч рублей за первую и около 150 тысяч за вторую. Также пассажиры планируют подать претензию к перевозчику на компенсацию.