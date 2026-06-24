В Сыктывкаре 27 июня изменят схемы движения девяти автобусных маршрутов

Автобусы в Сыктывкаре 27 июня поедут по временным схемам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре проведут республиканский выпускной «Твои Облака» в рамках Дня молодежи. В связи с этим на время перекроют движение на двух улицах: по Ленина – от Куратова до Бабушкина с 8:00 до полуночи, и по Коммунистической – от Интернациональной до Советской на весь день.

Временно изменятся маршруты автобусов №1, 3, 12, 23, 25, 26, 46, 103 и 126. Общественный транспорт поедет в объезд по следующим схемам:

Маршруты №23, 25, 26, 103 – в прямом направлении от улицы Ленина поворачивают на Бабушкина, затем на Интернациональную и Пушкина, после чего следуют по обычному маршруту. В обратную сторону – по той же цепочке, но в обратном порядке.

Маршрут №46 – вместо Коммунистической идет по Интернациональной и Пушкина. В обратном направлении – аналогично.

Маршруты №12 и №126 – в прямом направлении движутся по Орджоникидзе, Ленина, Бабушкина, Интернациональной и Пушкина. Обратно – в обратной последовательности.

Маршрут №1 – в прямом направлении сворачивает с Пушкина на Первомайскую, затем на Орджоникидзе и дальше по маршруту. В обратную сторону – тоже через Орджоникидзе и Первомайскую обратно на Пушкина.

Маршрут №3 – в прямом направлении идет по Пушкина, Первомайской, Орджоникидзе и Интернациональной, затем по своему маршруту. В обратную сторону – по Интернациональной, Орджоникидзе, Первомайской и Пушкина.