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НовостиПроисшествия24 июня 2026 7:58

Житель Выльгорта ударил соседа ножом и отверткой из-за подозрений в сплетнях

Суд назначил принудительные работы мужчине за нападение на соседа
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Сыктывдинском районе осудили мужчину, который приревновал соседа к своим сплетням.

В Сыктывдинском районе осудили мужчину, который приревновал соседа к своим сплетням.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывдинский районный суд вынес приговор 43-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Суд установил, что 16 января 2026 года нетрезвый мужчина на общей кухне в общежитии Выльгорта решил, что сосед обсуждает его личную жизнь, и ударил его ножом в левую руку. В ходе следствия выяснилось, что никто – ни потерпевший, ни свидетели – его личную жизнь не обсуждали, но конфликт на этом не закончился. Позже мужчина пришел в комнату к соседу, чтобы поговорить, однако снова не сдержался и ударил его отверткой.

Суд назначил мужчине наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 5 процентов из зарплаты в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.