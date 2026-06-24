В Ухте мужчина разбил зеркало и повредил дверь BMW X5

Мужчина в Ухте разбил зеркало BMW и поцарапал дверь. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ухтинский городской суд рассмотрел дело местного жителя, которого признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества из хулиганских побуждений с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Так, в марте 2026 года нетрезвый мужчина у магазина «Магнит» на улице Интернациональной ударил рукой по зеркалу заднего вида припаркованного BMW X5, разбив его. Затем ногой пнул переднюю пассажирскую дверь, повредив лакокрасочное покрытие. Поводом послужила почудившаяся ему агрессия со стороны незнакомого пассажира автомобиля.

В суде мужчина полностью признал вину, возместил владельцу весь ущерб и принес извинения. Суд назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы. Приговор пока не вступил в силу.