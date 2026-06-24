Инфляция в Коми в мае замедлилась до 5,9%

Цены в Коми пошли вниз – инфляция замедлилась, но сахар подорожал. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В мае цены в Коми снизились на 0,18 процента по сравнению с апрелем. Годовая инфляция в регионе замедлилась до 5,9 процента.

Оказалось, что продолжали дешеветь овощи. Сказалось расширение предложения огурцов и помидоров, так как их производство в стране выросло. Кроме того, с наступлением тепла у производителей снизились расходы на отопление и электроэнергию, а вот сахар подорожал – это сезонный фактор, связанный с циклом его производства.

Непродовольственные товары за месяц тоже потеряли в цене. Укрепление рубля отразилось на стоимости телерадиотоваров, средств связи, инструментов и оборудования – они подешевели. Но компьютеры, наоборот, стали дороже. Причиной стал рост расходов ретейлеров на логистику и обслуживание, а также сохраняющийся дефицит компонентов электроники на мировом рынке.

Зарубежные туры в Коми, в отличие от страны в целом, подешевели – местные операторы снижали цены, чтобы привлечь клиентов. Одновременно с этим начался высокий сезон в южных регионах России, и поездки по стране подорожали, рассказал эксперт Отделения Банка России по Коми Константин Паршуков.