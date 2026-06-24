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НовостиОбщество24 июня 2026 10:20

В Сыктывкаре за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Июньский дождь в Сыктывкаре приблизил норму осадков к 94 процентам
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Суточный дождь принес 34 миллиметра осадков.

Суточный дождь принес 34 миллиметра осадков.

В Сыктывкаре за минувшие сутки выпало 34 миллиметра осадков, что составляет почти половину месячной нормы. Об этом сообщил синоптик Коми ЦГМС Артем Шомысов.

Так, днем 23 июня количество осадков достигло 18 миллиметров, еще 16 миллиметров добавилось ночью. С учетом дождей, прошедших ранее, с начала июня общее количество осадков в городе составило 65 миллиметров. Это 94 процента от месячной нормы, которая равна 71 миллиметру.

По прогнозу метеорологов, в светлое время суток ожидается сопоставимый или немного меньший объем осадков – примерно 15 миллиметров. Окончательные итоги метеорологических суток подведут после 20:00.

Напомним, что из-за частичного подтопления проезд по улице Колхозной временно ограничен.