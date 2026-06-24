Полиция не нашла буллинга в школе Подзи после проверки инцидента с девочкой

Родители девочки из Подзи наняли адвоката после отказа в возбуждении дела. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Койгородском районе завершилась проверка по факту инцидента с участием несовершеннолетних в школе села Подзи. По данным МВД по Коми, 18 июня вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, так как в действиях школьников не нашли состава преступления.

Также судебно-медицинская экспертиза не обнаружила у пострадавшей девочки телесных повреждений или следов заживлений. Однако в поведении трех несовершеннолетних усмотрели признаки административного правонарушения – побои, но дело не завели из-за того, что дети не достигли возраста ответственности. Материалы передали в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних Койгородского района для профилактической работы. Еще один материал в отношении одного из подростков направили в прокуратуру для решения по статье об оскорблении.

Напомним, в марте 2026 года в полицию обратилась жительница села Подзь. Ее дочь, по словам женщины, несколько лет подвергалась травле в школе. Проблемы начались еще в первом классе, когда у девочки были сложности с речью и чтением. Мать рассказывала, что одноклассники не давали ребенку покоя, а в какой-то момент второклассница осталась на второй год, чтобы избежать общения с обидчиками. Женщина обращалась к директору, ей обещали помочь, даже предлагали пройти врачей и перейти на облегченную программу.

В феврале 2026 года во дворе школы девочка получила травму ноги во время конфликта с одноклассником, а через две недели ее побили на продленке – этот эпизод попал на камеру видеонаблюдения местного клуба. Родители сняли побои и 27 марта написали заявление в полицию.

Редакция «Комиинформа» обращалась в управление образования Койгородского района и Минобрнауки Коми с вопросом, как можно помочь ребенку. Ведомства запрос проигнорировали. После каникул девочка вернулась в тот же класс.

Прокуратура Коми пока не комментирует ситуацию. Решение по статье об оскорблении до сих пор не принято. По данным издания, в школе уже прошли проверки, руководство оштрафовали. Однако местные жители, по словам матери, ополчились против нее за то, что она решила заявить о проблеме официально.