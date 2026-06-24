В Емве ночью заметили волка, который гонял кошек под балконами

В Емве волк вышел к жилым кварталам. Фото: Елена ВАХРУШЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В ночь с 23 на 24 июня жители Емвы заметили волка на улицах 30 Лет Победы и Ленинградской. Одна из горожанок написала в соцсетях, что животное бродило под балконами и гоняло кошек. Другая женщина рассказала, что примерно в час ночи увидела на Ленинградской хищника, которого сначала приняла за собаку, но, подойдя ближе, поняла, что это волк.

Это уже не первый случай захода дикого животного в город. В ночь на 18 июня волка видели на улице Волгоградской.

Утром администрация Княжпогостского района опубликовала памятку, как вести себя при встрече с дикими животными. В сообщении отметили, что они все чаще выходят из зон обитания к людям, а волки заходят в поселки и гуляют по улицам жилых районов.