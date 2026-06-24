Готовность дороги к дырносским дачам составляет всего 2,5 процента

Дорога к дырносским дачам в Сыктывкаре застряла на подготовительном этапе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре в 2026 году ремонтируют два участка дорог. На улице Пермской работы идут полным ходом, к 15 сентября дорожники приведут полотно в нормативное состояние, но в министерстве рассчитывают закончить раньше.

Второй объект – железнодорожный переезд из города в село Выльгорт Сыктывдинского района. На этот участок регулярно жаловались автомобилисты из-за выбоин, из-за которых приходилось сбрасывать скорость и собирались пробки. Асфальтобетонные работы уже завершены, сейчас занимаются благоустройством. Там появится барьерное ограждение, светофоры на переезде и на пересечении с улицей Пермской, их синхронизируют с объектом на Морозова. Переезд расширили: теперь на въезде будет две полосы, на выезде – одна. По контракту работы надо закончить к 15 августа.

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 4,5 километра улично-дорожной сети. Среди объектов – улица Интернациональная от Орджоникидзе до Бабушкина (250 метров), работы начнутся в июле и завершатся к 15 октября. В микрорайоне Орбита приведут в порядок улицу Тентюковскую от Петрозаводской до Ветеранов (1,3 километра) и участок микрорайон Орбита – микрорайон Тентюково (790 метров), движение там должны открыть к 15 июля. Эти работы начались еще в 2025 году.

Особое внимание приковано к дороге к дырносским дачам (2,2 километра). Строительная готовность пока только 2,5 процента. Министр транспорта Николай Соколов пояснил, что идет подготовка к укладке асфальта, но есть большие проблемы с грунтами и водоотведением. Сейчас ведут выемку грунта и обеспечивают отвод воды, после этого подрядчик сможет приступить к укладке геотекстиля и дорожной одежды. Работы должны завершиться к 15 октября 2027 года, передает БНК.

Министр отметил, что обильные осадки осложняют ситуацию, и попросил дачников набраться терпения. По его словам, двадцать лет дороги практически не было, и как только начали делать, появилось много критиков. Он признал, что понимает боль жителей, но заверил, что дорогу сделают и обеспечат комфортный проезд.