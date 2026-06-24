В Коми федеральные эксперты проверят реальные сроки и стоимость капремонта домов

Коми стала опорным регионом для пересмотра устаревших расценок на капремонт. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Коми вошла в число регионов, где проводится федеральная оценка фактических сроков и затрат на капитальный ремонт многоквартирных домов. На объектах регионального Фонда капремонта уже работала объединенная экспертная группа Главгосэкспертизы России и Фонда развития территорий.

Как сообщает БНК, Коми включили в перечень опорных регионов по поручению Минстроя России от сентября 2025 года. Ведомство решило проверить расчетные показатели на реальных стройплощадках в рамках перехода на новую федеральную сметно-нормативную базу, и Коми стала одной из ключевых территорий для этого аудита.

Эксперты собирают актуальные практические данные для пересмотра устаревших сметных нормативов. Многие действующие расценки в строительстве до сих пор опираются на нормы 1984 года, которые не учитывают современные материалы, технологии, работу спецтехники и реальные трудозатраты рабочих в текущих экономических и климатических условиях.

По результатам работы планируется скорректировать нормативы, чтобы они точнее отражали реальную стоимость и сроки капремонта. Это должно сделать планирование расходов более эффективным и для региональных фондов, и для подрядных организаций.