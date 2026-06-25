В Инте третий день ищут пропавшего на реке пенсионера

На реке Кожим пропал 82-летний житель Инты. Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Инте продолжаются поиски 82-летнего местного жителя, который пропал во время поездки по реке Кожим. К операции привлечены сотрудники Интинского аварийно-спасательного отряда «СПАС-КОМИ» Службы ГО и ЧС.

По предварительной информации, мужчина 1944 года рождения отправился на лодке к своему знакомому. После визита пенсионер решил вернуться домой тем же путем, однако до места назначения так и не добрался.

Тревогу забили родственники. Супруга пропавшего сначала самостоятельно попыталась выяснить, где может находиться муж. Она проверила дачный участок и другие возможные места, где он мог задержаться, однако найти его не удалось. После безуспешных поисков женщина обратилась за помощью к спасателям. С этого момента началась поисковая операция на реке и прилегающей территории. По данным, которыми располагают специалисты, пенсионер исчез во время возвращения домой по реке Кожим. Сейчас спасатели обследуют акваторию и проверяют возможные маршруты его передвижения.