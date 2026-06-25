Воркута стала самым жарким городом России

Жара в Воркуте превысила климатическую норму на 12 градусов. Фото: Ольга СОЛОВЕЙ. Перейти в Фотобанк КП

Воркута неожиданно оказалась в центре внимания синоптиков. 24 июня заполярный город стал самым жарким в России. Температура воздуха здесь поднялась выше отметки в 30 градусов, что для этих широт считается крайне редким явлением.

По данным сервиса Gismeteo, к 15:00 по московскому времени самые высокие температурные показатели в стране наблюдались в районе Воркуты и Салехарда. Для населенных пунктов, расположенных на 66-67 градусах северной широты, такая жара выглядит необычно даже в разгар лета.

Специалисты отмечают, что в конце июня в Заполярье действительно случаются теплые дни, однако температура около плюс 30 градусов требует одновременного совпадения нескольких погодных факторов. На этот раз именно такая ситуация и сложилась.

Причиной аномального потепления стал мощный перенос теплых воздушных масс с юга и юго-востока. Воздух успел хорошо прогреться над территорией Казахстана, южными районами Западной Сибири и Прииртышьем, после чего поток тепла распространился далеко на север.

Дополнительное влияние оказала область высокого атмосферного давления, сформировавшаяся над Западной Сибирью. Благодаря ей теплый воздух продолжительное время перемещался в сторону арктических территорий, не позволяя более холодным массам изменить ситуацию.

Свою роль сыграл и полярный день. Из-за круглосуточного солнечного освещения поверхность продолжала прогреваться даже в ночные часы, что позволило температуре подняться еще выше климатической нормы.

В результате показатели в Воркуте оказались примерно на 12 градусов выше средних многолетних значений для конца июня. Такая погодная картина стала одной из самых необычных за последнее время для северного города.

При этом жара пока не собирается отступать. Согласно прогнозу Коми ЦГМС, 25 июня жителей Воркуты ожидает еще один очень теплый день. Таким образом, аномально высокая температура в Заполярье сохранится как минимум до середины недели.