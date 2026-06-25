В Коми еще девять выпускников получили сто баллов на ЕГЭ

Физика принесла Коми восемь новых стобалльников.

Очередные итоги Единого государственного экзамена принесли Коми девять новых стобалльников. Восемь из них показали максимальные результаты по физике.

Трое выпускников Физико-математического лицея-интерната – Тимофей Микушев, Эгонс Бизайнис и Семен Чеменко – получили по 100 баллов благодаря наставникам Валерию Юркину и Юрию Букину. Еще двое сыктывкарцев – Владимир Пискунов из Гимназии имени А.С. Пушкина и Георгий Зезегов из Лицея для одаренных детей – тоже показали блестящие знания физики. Владимира к успеху привела Анна Майбурова, Георгия – Дмитрий Фомин.

Ухта может гордиться двумя талантливыми девушками: Елизавета Петрова из Ухтинского технического лицея имени Г.В. Рассохина сдала физику на 100 баллов (наставник Валерий Вишератин), а Кристина Куклина из Лицея №1 получила максимум по обществознанию (учитель Ольга Яичникова). В Инте 100 баллов по физике заслужил Андрей Мурашов из городского Лицея №1, которого готовил Алексей Пакшин.

В Год села, объявленный главой Коми Ростиславом Гольдштейном, особенно важно, что есть примеры успеха и в районах. Школьник из Визинги Дмитрий Сидоров при поддержке учителя физики Натальи Турышевой достиг максимального результата.

Исполняющий обязанности министра образования и науки Коми Олег Холопов отметил, что на сегодня в республике уже 25 стобалльников, и это доказывает, что при усердии и помощи наставников можно достичь высоких результатов на экзаменах. Он поздравил ребят и их педагогов с выдающимися достижениями.