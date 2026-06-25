В Коми назначили новые выплаты родителям с двумя и более детьми

Родители в Коми могут подать заявление на семейную выплату до 1 октября. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июня Отделение Социального фонда России по Коми принимает заявления на новую меру поддержки для родителей с двумя и более детьми. Выплата полагается на каждого ребенка до 18 лет (или до 23 лет, если он учится очно). На сегодняшний день она назначена 6553 жителям региона, 6207 из них уже получили деньги. Общая сумма поддержки составила 241 миллион рублей.

Получить ежегодную семейную выплату могут работающие родители, обзяательно, граждане России, которые платили налог на доходы физических лиц в 2025 году и не имеют задолженности по алиментам.

Право на эту меру поддержки определяют по комплексной оценке доходов и имущества семьи. Среднедушевой доход за прошлый год не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе. Для южной природно-климатической зоны Коми это 28,7 тысячи рублей, для северной – 35,5 тысячи рублей. Имущество тоже должно соответствовать требованиям, подробности есть на сайте Социального фонда.

Оформить выплату могут оба родителя, включая работающих пенсионеров. Размер считают индивидуально, исходя из личного дохода заявителя. Выплата равна разнице между налогом, исчисленным с доходов за предыдущий период, и тем же налогом, но рассчитанным по ставке 6 процентов.

Подать заявление можно до 1 октября через портал Госуслуг, в МФЦ или лично в клиентской службе регионального Отделения СФР.