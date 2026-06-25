В Коми за неделю подорожали макароны, картофель и услуги парикмахеров

В регионе подорожали овощи и ряд услуг при этом снизились цены на яйца. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

За неделю в Коми зафиксированы изменения цен на ряд продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг. В основном отмечается рост стоимости отдельных категорий овощей и продуктов повседневного спроса, при этом на часть товаров цены снизились.

Среди продуктов питания больше всего подорожали макаронные изделия - на 3,2 процента. Также выросли цены на пшено на 2,3 процента. Вареные колбасы и неразделанная мороженая рыба прибавили в цене по 2,2 процента. Сосиски и сардельки подорожали на 1,8 процента, пастеризованное молоко - на 1,7 процента. Незначительный рост показали мука пшеничная и кефир - на 1,5 процента.

При этом снижение цен зафиксировано на куриные яйца, которые подешевели на 2,8 процента. Также уменьшилась стоимость маргарина и риса - на 1,5 процента.

Отдельно отмечается динамика цен на плодоовощную продукцию. Наиболее заметный рост показал репчатый лук, подорожавший на 10,6 процента. Картофель прибавил 6,2 процента, морковь - 2,6 процента, свекла - 2,2 процента, капуста белокочанная - 0,9 процента. В то же время снизились цены на помидоры - на 7 процентов, огурцы - на 4,9 процента, яблоки - на 4 процента и бананы - на 3,6 процента.

Среди медикаментов зафиксировано небольшое подорожание ряда препаратов. Ренгалин и нафазолин выросли в цене на 1,2 процента, римантадин - на 0,7 процента, метамизол натрия - на 0,5 процента.

Из товаров первой необходимости снизилась стоимость туалетного мыла - на 1,5 процента. В категории непродовольственных товаров отмечен рост цен на женские колготки - на 4,2 процента, тогда как напольные электропылесосы подешевели на 1,5 процента.

На топливном рынке изменения оказались незначительными. Дизельное топливо подорожало на 0,6 процента, бензин - на 0,1 процента.

Среди услуг выросла средняя стоимость модельных женских стрижек - на 2,3 процента, мужских - на 1,4 процента. Также на 1,3 процента увеличилась цена проживания в гостиницах категории три звезды. При этом заметно снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России - на 5,2 процента.