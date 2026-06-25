Кассация оставила в силе приговор по делу о контрабанде леса в Коми

Кассационная инстанция оставила без изменения приговор по уголовному делу о контрабанде леса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Третий кассационный суд общей юрисдикции не стал менять решения нижестоящих инстанций по уголовному делу в отношении директора лесозаготовительного предприятия и его бухгалтера.

Ранее Сыктывкарский городской суд признал их виновными в незаконном перемещении через таможенную границу стратегически важных ресурсов, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Также руководитель предприятия был осужден за создание юридического лица через подставных лиц.

Следствие установило, что с ноября 2021 года по март 2023 года осужденные поставляли в Турцию незаконно заготовленные и переработанные лесоматериалы породы сосна. Общий объем поставок превысил 4 тысячи кубометров, а таможенная стоимость приблизилась к 42 миллионам рублей. Для придания законного вида груз сопровождался недостоверными декларациями.

Отдельно отмечено, что директор предприятия оформил фиктивную организацию на знакомую, которую использовал в схеме поставок. Женщина также была признана участницей преступления, однако освобождена от наказания по срокам давности.

Суд первой инстанции назначил руководителю 2 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом 400 тысяч рублей, бухгалтеру - 2 года лишения свободы со штрафом 200 тысяч рублей. Оба должны отбывать наказание в колонии общего режима. Также конфисковано имущество, эквивалентное стоимости незаконно вывезенной древесины.

Верховный суд Коми ранее оставил приговор без изменений, отклонив доводы защиты о чрезмерной строгости наказания и нарушениях процедуры.

Кассационная инстанция также не нашла оснований для смягчения приговора. Суд согласился с выводами прокуратуры и подтвердил законность конфискации и соблюдение права на защиту.

Расследование вело следственное подразделение УФСБ России по Республике Коми.