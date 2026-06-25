В Эжве 27-летнюю женщину осудили за попытку сбыта наркотиков

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Эжвинский районный суд Сыктывкара вынес приговор 27-летней местной жительнице, признанной виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в составе организованной группы.

Следствие установило, что в январе 2026 года женщина вступила в преступную схему в роли так называемой «закладчицы». В феврале она получила партию синтетического наркотика массой более 10 граммов, который расфасовала для дальнейшего распространения через тайники.

Реализовать задуманное ей не удалось - сотрудники полиции задержали ее до момента сбыта. Отмечается, что на ее поведение обратили внимание родственники и вызвали правоохранителей, что также помогло предотвратить дальнейшие действия. Как выяснилось, часть вещества она употребила сама.

Суд назначил ей наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей. Также конфискованы телефон и денежные средства, полученные от незаконной деятельности.

Приговор пока не вступил в законную силу.