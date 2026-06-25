Сыктывкарец получил 9 лет колонии за убийство друга в новогоднюю ночь

Суд в Сыктывкаре назначил 9 лет строгого режима за убийство 31 декабря. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд вынес приговор 55-летнему местному жителю, которого признали виновным в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Коми.

Суд установил, что 31 декабря 2025 года мужчина распивал спиртное с приятелем. В ответ на противоправные действия друга он ударил его ножом в сердце, от чего тот скончался на месте. После этого сыктывкарец лег спать, а проснувшись, обнаружил труп. Он позвонил нескольким знакомым, затем в полицию и добровольно написал явку с повинной.

Свидетели охарактеризовали его как человека, который в состоянии опьянения и при конфликтах часто хватался за нож. Ранее мужчина уже был судим за преступление против личности.

Суд назначил ему 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в силу.