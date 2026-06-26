В Коми дважды запретят продажу алкоголя летом

В Коми объявили даты очередного запрета на продажу алкоголя. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми вновь введут ограничения на продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать в два праздничных дня - 27 июня, когда в стране отметят День молодежи, и 8 июля, в День семьи, любви и верности.

О предстоящих ограничениях жителям региона напомнили в Министерстве сельского хозяйства и торговли Коми. В ведомстве сообщили, что в эти даты на территории республики не допускается розничная продажа спиртных напитков.

Мера предусмотрена региональным законодательством, которое устанавливает дополнительные требования к обороту алкогольной продукции. Под запрет попадает реализация спиртного в магазинах и других торговых точках, осуществляющих розничную продажу.

Вместе с тем ограничения не распространяются на предприятия общественного питания. Рестораны, кафе и другие заведения смогут реализовывать алкогольную продукцию в обычном режиме в рамках оказания услуг посетителям.

Напомним, подобные ограничения в Коми вводятся ежегодно в ряд праздничных и памятных дат. Их цель - снизить количество правонарушений и создать более безопасную атмосферу во время массовых мероприятий.