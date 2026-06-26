София и Михаил стали лидерами среди имен новорожденных в Коми

В Коми составили рейтинг популярных имен для новорожденных. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Коми подвели итоги по именам новорожденных за последнее время. Самыми востребованными среди девочек стали София, Ева и Анна, а среди мальчиков уверенное лидерство удерживают Михаил, Александр и Тимофей.

Согласно опубликованным данным, имя София получили 52 девочки. На втором месте оказалось имя Ева, которое выбрали для 44 малышек. Далее расположились Анна и Варвара - по 36 новорожденных, а также Василиса - 35.

Среди мальчиков самым популярным именем стал Михаил. Так назвали 66 детей. В число лидеров также вошли Александр с результатом 48 новорожденных и Тимофей, которым дали имя 47 мальчиков. Немного уступили им Матвей и Роман - 43 и 42 ребенка соответственно.

Одновременно жители региона продолжают выбирать и необычные варианты имен. Среди редких женских имен оказались Мирелла, Райена, Аурика, Малика и Регина. В списке редких мужских имен значатся Яков, Дамиан, Данир, Джонатан и Эрик.