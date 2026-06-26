В школах Коми с сентября введут обязательные уроки духовно-нравственной культуры

В Коми утвердили введение курса о духовных ценностях для 5-7 классов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С нового учебного года в расписании пятиклассников появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России». В Минобрнауки Коми объяснили, что курс должен сформировать у школьников систему традиционных российских ценностей. Дети будут не просто изучать теорию, а знакомиться с жизненным путем выдающихся соотечественников – государственных и общественных деятелей, ученых, военных, героев СВО. Этот предмет станет мировоззренческой основой, дополняющей историю и литературу, сообщает БНК.

Вводить его будут поэтапно: с 1 сентября 2026 года – только для пятых классов, с 1 сентября 2027 года – для 5-7 классов. В первой половине 2026/27 учебного года уроков не будет, преподавание начнут со второго полугодия. Общий объем курса – 85 часов. Для пятиклассников предусмотрено 17 часов (один час в неделю), для шестых и седьмых – по 34 часа в год.

В ведомстве заверили, что нагрузка на детей не вырастет, так как часы вписываются в допустимые санитарные нормы. Контроль успеваемости школы установят сами. Вести предмет будут учителя истории, которые пройдут подготовку в республиканском институте развития образования до января 2027 года. «Разговоры о важном» новый курс не заменит и внеурочные занятия останутся во всех школах.