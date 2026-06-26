Дело бывшего вице-премьера Коми Виноградова начнут рассматривать 9 июля

Антон Виноградов останется под стражей до начала судебного процесса. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд назначил на 9 июля первое заседание по уголовному делу бывшего первого заместителя председателя правительства Коми Антона Виноградова. Материалы поступили в суд 18 июня, а по итогам предварительного слушания были определены дата начала процесса и мера пресечения для всех фигурантов.

Антона Виноградова обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и мошенничестве. Вместе с ним по делу проходят Александр Истомин и Алла Гончаренко, которым вменяют дачу взятки.

По данным БНК, имя и отчество Александра Истомина совпадают с данными руководителя компании «УК ЭНЕРГОРЕСУРС-К», заключившей соглашение о строительстве дата-центров. Ранее он также возглавлял компанию «Золотое сечение-А», а сейчас руководит «УК Золотое сечение». Учредителем обеих организаций прежде была Алла Гончаренко. Обе компании зарегистрированы в Бурятии.

По решению суда Виноградов и Истомин останутся под стражей. Алле Гончаренко продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий без ограничения выхода из дома.

Для участия в судебных заседаниях обоих обвиняемых мужчин этапируют в СИЗО-1 Сыктывкара. До этого Антон Виноградов содержался в одном из следственных изоляторов Москвы.