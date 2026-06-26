Суд обязал дроппера вернуть полмиллиона пенсионерке из Сыктывкара

Дроппер из Омской области вернет 74-летней сыктывкарской пенсионерке свыше полумиллиона рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сыктывкара изучила материалы уголовного дела, в котором потерпевшей числилась 74-летняя жительница города. В октябре 2024 года пенсионерка попалась на уловку телефонных мошенников, убедивших ее перевести сбережения на так называемый безопасный счет. Женщина лишилась 440 тысяч рублей, которые, как выяснило следствие, ушли на банковский счет жителя Омской области.

Прокуратура обратилась в Кормиловский районный суд Омской области с иском о взыскании с дроппера суммы неосновательного обогащения. Суд встал на сторону пенсионерки и обязал ответчика вернуть 566 тысяч рублей.

После того как решение вступит в законную силу, прокуратура будет следить за его исполнением.