Капремонт школ в Инте и Вуктыле рискует сорваться из-за нехватки рабочих

В Коми 19 школ ремонтируют по графику, два объекта отстают из-за низких темпов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Коми продолжается капитальный ремонт школ, начатый в прошлом году. Школу в селе Визинга Сысольского района уже сдали в апреле, а вот в селе Петрунь Инты и в школе №1 Вуктыла работы затягиваются. Оба объекта должны были открыться к началу нового учебного года, но подрядчики не успевают.

В региональном минобре БНК пояснили, что на этих двух объектах низкие темпы работ и не хватает рабочих. Срок завершения пока тот же – 1 сентября 2026 года, но пока график нарушен.

Всего сейчас в Коми ремонтируют 19 школ. В Сыктывкаре – три, в Койгородском, Прилузском, Сыктывдинском и Усть-Куломском районах – по две, в Воркуте, Ухте, Усинске, Сосногорске, Княжпогостском, Корткеросском, Удорском и Усть-Вымском районах – по одной. На этих объектах серьезных отставаний от графиков нет. К 1 сентября планируют сдать пять школ.