В Сыктывкаре за неделю выросли цены на все виды топлива

В Сыктывкаре топливо дорожает, а на АЗС вводят ограничения на отпуск. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Сыктывкаре за неделю подорожали все виды автомобильного топлива. В зависимости от сети заправок и марки бензина цены выросли от 10 копеек до 11 рублей за литр. «Комиинформ» публикует актуальные цены на 26 июня.

На АЗС «ЛУКОЙЛ» бензин АИ-92 подорожал с 63,21 до 63,4 рубля (+0,19), АИ-95 – с 67,14 до 67,35 рубля (+0,21), дизельное топливо – с 79,2 до 79,9 рубля (+0,7). На некоторых заправках цены отличаются в меньшую сторону.

У сети «Движение Коми» рост заметнее. АИ-92 вырос с 60,9 до 62,9 рубля (+2), АИ-95 – с 66,4 до 66,9 (+0,5), а дизель подорожал на 11 рублей – с 78,9 до 89,9 рубля за литр (+11).

На заправках «2000» прирост скромнее: АИ-92 – с 63 до 63,2 рубля (+0,2), АИ-95 – с 67 до 67,1 (+0,1), дизель – с 78,65 до 78,95 (+0,3).

На этой неделе на АЗС «ЛУКОЙЛ» ввели ограничение – не больше 30 литров в бак. Ранее там можно было заправляться без лимитов, но запретили отпуск в тару и изменили схему оплаты. На заправках «2000» с 18 июня действует новый порядок: не более 20 литров в руки, тара также запрещена. В «Движении Коми» пока можно заправлять бак без ограничений, но в тару отпускают не больше 20 литров.

В Минэкономразвития Коми пояснили, что временные ограничения на продажу бензина ввели уже в более чем 50 регионах, в том числе в Коми. Это системная мера, связанная с ремонтами на нескольких нефтеперерабатывающих заводах.