В Коми бухгалтер попалась на мошенничестве на 5,5 млн рублей: ей дали условный срок

В Коми бухгалтер получила 2,5 года условно за мошенничество на 5,5 млн рублей Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Прилузском районе 68-летнюю местную жительницу, бывшего бухгалтера психоневрологического интерната, признали виновной в мошенничестве на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

С 2022 по 2025 год женщина занимала бухгалтерские должности в Летском интернате. У нее образовалась задолженность в размере свыше 4 млн рублей по кредитам перед банками. Пользуясь служебным положением, фигурантка воровала деньги. Для этого женщина составляла документы о начислении себе повышенной зарплаты.

«Ущерб бюджету от ее незаконных действий превысил 5,5 млн рублей», – рассказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что было возбуждено уголовное дело. Фигурантка признала свою вину. Кроме того, женщина частично возместила ущерб. Суд признал жительницу Коми виновной. Ее приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, осужденной на год запретили занимать ряд должностей.

«Приговор не вступил в законную силу», – говорится в сообщении.