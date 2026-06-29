Внучка из Сыктывдинского района украла у 85-летней бабушки 177 тысяч рублей

Женщина сняла со счетов пенсионерки 127 тысяч и присвоила 50 тысяч. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Сыктывдинского района поддержала обвинение в суде против 41-летней жительницы села Зеленец, которую признали виновной в краже с банковского счета и присвоении денег.

Суд установил, что в июне 2025 года 85-летняя пенсионерка, не имевшая возможности самостоятельно ходить в банк из-за плохого здоровья, оформила на внучку доверенность на управление своими счетами. В 2025-2026 годах подсудимая тайно снимала со счетов бабушки проценты и похитила 127 тысяч рублей. Кроме того, в декабре 2025 года пенсионерка передала внучке 200 тысяч рублей, чтобы та положила их на вклад, но женщина внесла только 150 тысяч, а 50 тысяч присвоила и потратила на себя. О краже стало известно в апреле 2026 года, когда бабушка попросила документ о вкладе и, не получив его, проверила выписки.

В суде обвиняемая объяснила, что потратила деньги на лечение зубов и планировала вернуть их, но не смогла из-за финансовых трудностей. Суд назначил штраф 60 тысяч рублей и удовлетворил иск пенсионерки о возмещении ущерба. Приговор пока не вступил в силу.