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НовостиПроисшествия29 июня 2026 8:35

Житель Свердловской области вернет 710 тысяч рублей женщине из Коми

Суд обязал держателя карты из Свердловской области выплатить похищенные мошенниками
Дарья КИНЗИКЕЕВА
По иску прокуратуры дроппер из Свердловской области вернет жительнице Усть-Куломского района похищенные 710 тысяч рублей.

По иску прокуратуры дроппер из Свердловской области вернет жительнице Усть-Куломского района похищенные 710 тысяч рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усть-Куломского района проверила материалы уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница.

По данным ведомства, в октябре 2022 года женщина под влиянием телефонных мошенников перевела на чужую карту 710 тысяч рублей. В ходе следствия установили владельца счета и им оказался 49-летний житель Свердловской области.

Прокурор района подал иск в суд о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами, которые превысили 380 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.