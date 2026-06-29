Житель Свердловской области вернет 710 тысяч рублей женщине из Коми

По иску прокуратуры дроппер из Свердловской области вернет жительнице Усть-Куломского района похищенные 710 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Усть-Куломского района проверила материалы уголовного дела о мошенничестве, жертвой которого стала местная жительница.

По данным ведомства, в октябре 2022 года женщина под влиянием телефонных мошенников перевела на чужую карту 710 тысяч рублей. В ходе следствия установили владельца счета и им оказался 49-летний житель Свердловской области.

Прокурор района подал иск в суд о взыскании с него суммы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами, которые превысили 380 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил требования. После вступления решения в силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.