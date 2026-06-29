Из-за выходных дней выплаты пенсий в Коми перенесут

Часть жителей Коми получит пенсии и детские пособия в июле раньше. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График доставки пенсий и пособий в Коми изменили из-за выходных дней, предупреждает СФР по Коми.

Так, 3 июля на банковские карты родителей поступят единое пособие на детей до 17 лет и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих. В этот же день перечислят выплату из материнского капитала, так как 5 июля – воскресенье. Работающие родители получат пособие по уходу 8 июля.

Пенсии за июль с региональной доплатой придут в три этапа: те, кто обычно получает 12 числа, получат 10 июля; те, кто получает 19 числа, – 17 июля; 21 числа выплаты пройдут по графику. Через почту деньги доставят по обычным графикам отделений.

В СФР напомнили, что средства зачисляются в течение дня без привязки к конкретному часу.