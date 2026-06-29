Мебельщик из Ухты обманул клиентов

Верховный суд Коми ужесточил наказание предпринимателю за невыполненные заказы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию по делу 42-летнего жителя Ухты, осужденного за мошенничество с причинением значительного ущерба.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, будучи индивидуальным предпринимателем, он занимался изготовлением и ремонтом мебели и считался ответственным специалистом. Однако с 2022 года он пристрастился к алкоголю и перестал выполнять обязательства перед клиентами. С марта 2022 по февраль 2024 года, заведомо зная, что не сможет закончить работу, он заключил 8 договоров на 650 тысяч рублей, потратил деньги на себя и ничего не сделал.

Суд первой инстанции назначил 400 часов обязательных работ и удовлетворил иски потерпевших. Прокурор обжаловал решение и попросил добавить запрет на деятельность, связанную с мебельным бизнесом. Верховный суд согласился и назначил дополнительное наказание на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в силу.