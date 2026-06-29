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НовостиПроисшествия29 июня 2026 10:00

Мебельщик из Ухты обманул клиентов

Суд запретил ухтинцу заниматься мебельным бизнесом на 2,5 года за мошенничество
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Верховный суд Коми ужесточил наказание предпринимателю за невыполненные заказы.

Верховный суд Коми ужесточил наказание предпринимателю за невыполненные заказы.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Верховный суд Коми рассмотрел апелляцию по делу 42-летнего жителя Ухты, осужденного за мошенничество с причинением значительного ущерба.

Как рассказали в республиканской прокуратуре, будучи индивидуальным предпринимателем, он занимался изготовлением и ремонтом мебели и считался ответственным специалистом. Однако с 2022 года он пристрастился к алкоголю и перестал выполнять обязательства перед клиентами. С марта 2022 по февраль 2024 года, заведомо зная, что не сможет закончить работу, он заключил 8 договоров на 650 тысяч рублей, потратил деньги на себя и ничего не сделал.

Суд первой инстанции назначил 400 часов обязательных работ и удовлетворил иски потерпевших. Прокурор обжаловал решение и попросил добавить запрет на деятельность, связанную с мебельным бизнесом. Верховный суд согласился и назначил дополнительное наказание на 2 года 6 месяцев.

Приговор вступил в силу.