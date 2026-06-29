Житель Коми обманул 55 человек на 497 тысяч рублей по ОСАГО

Суд оштрафовал мужчину на 450 тысяч за мошенничество с займом и страховками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкарский городской суд признал жителя Сыктывдинского района виновным в крупном мошенничестве.

Как рассказали в прокуратуре Коми, в январе 2023 года мужчина подал онлайн-заявку на заем в микрофинансовую организацию, указав ложные сведения о машине и доходах, и получил 800 тысяч рублей, которые не вернул. Кроме того, с марта по октябрь 2023 года мужчина представлялся страховым агентом, оформлял для людей недействительные полисы ОСАГО от имени известных компаний или просто брал деньги и не выдавал документы, похитив у 55 граждан 497 тысяч рублей.

В ведомстве пояснили, что мужчина полностью возместил ущерб, поэтому дело по первому эпизоду закрыли за примирением. По второму эпизоду суд оштрафовал его на 450 тысяч рублей, запретил заниматься страховой деятельностью на 2 года и конфисковал телефон и ноутбук.

Приговор пока не вступил в силу