В заказнике «Удорский» с 1 сентября запретят рыбалку и проезд транспорта

В Удорском районе запретят любительское рыболовство весной и осенью до 2030 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство природных ресурсов и экологии Коми ввело временные ограничения на отдельные виды деятельности на территории государственного природного заказника республиканского значения «Удорский». Соответствующий приказ уже вступил в силу и будет действовать до 30 октября 2030 года.

Ограничения распространяются на юридических лиц и граждан и касаются реки Мезень и её притоков, которые находятся в пределах заказника в Удорском районе. Документ приняли, чтобы предотвратить негативное влияние на водные биологические ресурсы, в том числе на популяцию атлантического лосося (сёмги), в период миграции и нереста.

В 2026 году ограничения начнут действовать с 1 сентября по 30 октября. С 2027 года и до окончания срока действия приказа запрет будет вводиться дважды в год: весной с 15 марта по 30 мая и осенью с 1 сентября по 30 октября. В эти периоды в акватории Мезени и её притоков запрещается любительское рыболовство, а также нахождение в прибрежной защитной полосе с любыми орудиями лова. Кроме того, запрещается проезд на наземном и водном транспорте и на всех плавучих средствах.

Ограничения не действуют для сотрудников Коми республиканского Центра ООПТ, Института биологии КНЦ УрО РАН при проведении научных исследований, отдела «Главрыбвода» по Коми при мониторинге и охране водных ресурсов, а также для представителей надзорных органов и общественных инспекторов по охране окружающей среды. В случае чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера запрет снимается для юрлиц, предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, действующих для предупреждения и пресечения нарушений. За несоблюдение ограничений предусмотрена ответственность по законодательству России.