В Коми 40-летняя мать истязала дочь-подростка

40-летнюю ухтинку обвиняют в систематическом насилии над дочерью 2010 года рождения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи регионального управления СК по Коми закончили расследование уголовного производства в отношении 40-летней жительницы Ухты. Ей предъявлены обвинения по двум статьям: за истязание дочери и за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Как установлено в ходе следствия, женщина ненадлежаще относилась к воспитанию своей дочери 2010 года рождения и под видом воспитательных мер систематически наносила ей побои и применяла иные насильственные действия, чем причиняла девочке физические и моральные страдания. Информация об очередном эпизоде жестокого обращения с ребенком попала в поле зрения правоохранителей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.