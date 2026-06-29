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НовостиПроисшествия29 июня 2026 13:00

В Коми 40-летняя мать истязала дочь-подростка

Жительницу Ухты будут судить за истязание несовершеннолетней дочери
Дарья КИНЗИКЕЕВА
40-летнюю ухтинку обвиняют в систематическом насилии над дочерью 2010 года рождения.

40-летнюю ухтинку обвиняют в систематическом насилии над дочерью 2010 года рождения.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи регионального управления СК по Коми закончили расследование уголовного производства в отношении 40-летней жительницы Ухты. Ей предъявлены обвинения по двум статьям: за истязание дочери и за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию ребенка.

Как установлено в ходе следствия, женщина ненадлежаще относилась к воспитанию своей дочери 2010 года рождения и под видом воспитательных мер систематически наносила ей побои и применяла иные насильственные действия, чем причиняла девочке физические и моральные страдания. Информация об очередном эпизоде жестокого обращения с ребенком попала в поле зрения правоохранителей.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.