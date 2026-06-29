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НовостиОбщество29 июня 2026 14:08

В Коми скоропостижно скончался гендиректор «Темп-Дорстроя»

Евгений Савинкин умер на 58 году жизни
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Похороны Евгения Савинкина пройдут 30 июня на Краснозатонском кладбище.

Похороны Евгения Савинкина пройдут 30 июня на Краснозатонском кладбище.

В Коми скоропостижно скончался генеральный директор строительно-промышленной компании ООО СПК «Темп-Дорстрой» и директор ООО «Нефтедорстрой» Евгений Савинкин. Ему было 57 лет. Об этом сообщил Коми союз промышленников и предпринимателей.

Отпевание пройдет во вторник 30 июня в 10:30 в Свято-Вознесенском храме в местечке Кируль по адресу улица Кирова, 79а. Похороны состоятся в 11:30 на Краснозатонском кладбище. Отправка автобуса от офиса «Темп-Дорстроя» по улице Интернациональной, 85 запланирована на 10:00.