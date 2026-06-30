Сыктывкар поднялся на 70 место в рейтинге городов России по вводу жилья

Сыктывкар обошел Санкт-Петербург по темпам жилищного строительства. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сыктывкар занял 70 место в рейтинге 100 российских городов по объему жилищного строительства, который составили эксперты РИА Новости.

Так, в 2025 году на одного жителя столицы Коми пришлось 0,495 квадратного метра введенного жилья, а всего за этот период построили 115 тысяч квадратных метров, что на 27,4 процента больше, чем в 2024 году. Удельный вес городского жилья в общем объеме по региону превысил 50 процентов, а обеспеченность населения жильем составила 29,9 квадратного метра на человека. Год назад Сыктывкар занимал в этом рейтинге 81 строчку.

Лидером списка стал Кызыл с показателем 2,35 квадратного метра на человека благодаря росту строительства более чем на треть, второе место у Краснодара (2,151), третье – у Тюмени (1,986). В целом по России в 2025 году ввели 108,1 миллиона квадратных метров жилья, что на 0,3 процента больше, чем годом ранее, и на крупнейшие города пришлось 41,8 процента от общего объема. При этом эксперты отмечают, что второй год подряд в крупных городах снижаются темпы ввода жилья – сокращение составило 0,9 процента.