Жителей Коми просят помочь малышке из Печоры услышать голос мамы

Мама Владиславы одна воспитывает двоих детей и просит помочь с аппаратами.

Двухлетняя Владислава Пыстина из Печоры нуждается в помощи благотворителей. Как рассказало издание «Комиинформ», девочке требуются цифровые слуховые аппараты стоимостью 190 тысяч рублей.

Оказалось, что на второй неделе жизни у малышки диагностировали ядерную желтуху, которая оставила тяжелые последствия: детский церебральный паралич и хроническую двустороннюю сенсоневральную тугоухость 3-й степени. В первые недели врачи не давали благоприятных прогнозов и предрекали, что ребенок не сможет проявлять эмоции и останется обездвиженным. Однако сегодня Владислава, которой уже два года, активно выражает эмоции: улыбается, радуется мультикам и книгам, скучает по маме, говорит слова «мама» и «ой».

Сейчас Влада не может ходить и сидеть, но мама Светлана занимается с ней развивающими играми, читает, лепит, рисует и делает зарядку. В год девочка прошла реабилитацию в фонде «Сила Добра», где обучилась новым навыкам, и семья убедилась, что слух утрачен не полностью. Мама верит, что после приобретения аппаратов качество жизни Владиславы повысится, и это станет шагом к новым успехам.

Известно, что Светлана одна воспитывает двоих детей, не работает и находится в отпуске по уходу за ребенком-инвалидом.

Чтобы помочь ребенку, можно перевести средства несколькими способами:

- "Сбербанк" онлайн (перевод БЕЗ КОМИССИИ), с пометкой для Владиславы Пыстиной

Название организации: Коми региональный некоммерческий детский благотворительный фонд "Сила Добра"

ИНН 1101502094,

КПП 110101001,

ОГРН 1101100000550

Реквизиты банковского счета в Коми ОСБ № 8617 г.Сыктывкар: Р/с 40703810028000008645 К/с 30101810400000000640

БИК 048702640

- наличные средства (чек на руки) через кассу Фонда "Сила Добра" ул. Бабушкина д.11, по предварительному звонку 8 922 272 38 17.