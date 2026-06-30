Выпускница сосногорской гимназии Арина Бикчурина сдала два ЕГЭ на 100 баллов

Арина Бикчурина стала первой в этом году мультистобалльницей.

Выпускница сосногорской гимназии Арина Бикчурина стала первой мультистобалльницей в Коми в этом году, сообщила пресс-служба Минобрнауки республики. Девушка получила 100 баллов по биологии, а ранее она уже показала максимальный результат на экзамене по химии.

Как рассказала сама Арина, она планирует связать жизнь с медициной, как и ее мама Бикчурина Елена Александровна, которая работает главным врачом Сосногорской центральной районной больницы.

В республике также определились еще пять стобалльников. Ярослав Курамбаев из школы №3 Печоры набрал 100 баллов по биологии. Алиса Веснина из Гимназии №2 Инты получила высший балл по географии. Владислав Мишарин из Лицея №1 Сыктывкара, Иван Ларцев из Ухтинского технического лицея имени Г.В. Рассохина и Захар Шехонин из Физико-математического лицея-интерната Сыктывкара стали стобалльниками по информатике.