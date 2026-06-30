Избивший инвалида в Эжве подросток обжаловал приговор и просит условный срок

Подросток, осужденный за нападение на инвалида в Эжве, добивается условного наказания.

В Эжве 14-летний подросток, осужденный за избиение 22-летнего инвалида, обжаловал приговор и просит заменить реальный срок на условный. Об этом сообщила мать потерпевшего.

Ранее суд признал его виновным в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и назначил наказание в виде полутора лет воспитательной колонии. По версии следствия, в ноябре 2025 года вечером у гаражного массива фигурант и его 13-летний знакомый, оба в состоянии алкогольного опьянения, напали на молодого человека с инвалидностью, избили его и требовали деньги у него и его матери, угрожая насилием и уничтожением имущества. У потерпевшего диагностировали кровоподтеки и перелом костей носа.

В отношении 13-летнего, который не подлежит уголовной ответственности, провели воспитательные мероприятия и поместили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Первое заседание по апелляционной жалобе назначено на 30 июня. По словам матери пострадавшего, сторона защиты добивается условного наказания, аргументируя это тем, что подросток признал вину и хочет жить дома и помогать матери.