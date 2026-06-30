Коми получила 79 миллионов рублей на 26 молодежных проектов и фестивалей

В Сыктывкаре появится Арт-резиденция «Север», а в Троицко-Печорске – Молодежный центр.

Коми стала победителем всероссийского конкурса «Регион для молодых» и получила федеральный грант в размере 79 миллионов рублей. Эти средства направят на 26 крупных мероприятий и создание современных молодежных пространств. Среди них – республиканский конкурс «Лучший призывник Республики Коми – 2027 имени первого Героя Республики Коми Анатолия Хлобыстова», форум молодых семей «Медовый месяц» и творческий лагерь СНГ.

Глава региона Ростислав Гольдштейн отметил, что республика вновь подтвердила статус одного из самых активных и перспективных регионов для молодежи. Он подчеркнул, что это результат системной работы по обновлению молодежной инфраструктуры, чтобы у молодых людей из столицы и отдаленных поселков были возможности развивать таланты и строить будущее в родной республике.

Уже полюбившиеся проекты, такие как фестиваль уличной культуры «СтарТуй» и киберспортивный турнир «Game-It», получат новое развитие. Например, «СтарТуй» впервые пройдет не только летом, но и зимой с добавлением соревнований по лыжам и сноуборду. Федеральная поддержка поможет запустить 16 новых проектов для разной аудитории, включая Школу медиаволонтеров «МедиаЦех11», форум рабочей молодежи «Ночная смена» и акселератор для будущих фермеров «АгроКоми». Особое внимание уделят районным форумам, чтобы интересные события дошли до каждого уголка республики.

В Сыктывкаре создадут современную Арт-резиденцию «Север» – пространство для творчества и самовыражения, а в Троицко-Печорске откроется долгожданный Молодежный центр. Программа стала возможной благодаря межведомственной работе и поддержке главы Коми в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», реализуемого по поручению президента Владимира Путина. Федеральными партнерами выступят Российское общество «Знание», Российский Союз Молодежи, Российские Студенческие Отряды и арт-кластер «Таврида».