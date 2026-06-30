На капремонт объектов аэропорта Сыктывкара потратят 59,1 миллиона рублей

Единственный участник аукциона предложил выполнить работы на 20 миллионов дешевле. Фото: Екатерина САВЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В сыктывкарском аэропорту запланирован капитальный ремонт нескольких объектов инфраструктуры. На портале госзакупок подвели итоги электронного аукциона на разработку проектной документации. Начальная цена закупки составляла 71,24 миллиона рублей из федерального и регионального бюджетов, но единственный участник, чьи документы соответствовали требованиям, предложил выполнить работу за 59,13 миллиона рублей, снизив стоимость на 20 миллионов, и конкурсная комиссия признала его победителем. Имя подрядчика пока не раскрыто.

Согласно техзаданию, организация должна провести инженерные изыскания на территории аэродрома и до 31 мая 2027 года получить заключение Главгосэкспертизы. В проекте предусмотрены капремонт четырех взлетно-посадочных полос, перрона, мест стоянок Ту-134, здания светового сигнала, светосигнального оборудования и помещений аэровокзала, включая пульт управления ССО.