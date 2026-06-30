В США умер сын социолога Питирима Сорокина Сергей Сорокин

Сын Питирима Сорокина, профессор Гарварда, умер в доме, где жила его семья с 1930 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В США в возрасте 92 лет скончался Сергей Сорокин, младший сын выдающегося социолога Питирима Сорокина. Он умер 27 июня в Винчестере, недалеко от Бостона, в доме, где семья Сорокиных жила с 1930 года.

Сергей Сорокин был ученым-цитологом, профессором Гарвардского и Бостонского университетов, композитором и основателем Фонда Питирима Сорокина в США. Он несколько раз приезжал в Коми и всегда посещал Сыктывкарский государственный университет, а в 2014 году открывал памятник отцу возле главного входа в университет.

Сергей Сорокин писал церковную православную музыку и издал компакт-диск «Хоровые песнопения Святой Руси», а также рисовал оригинальные рождественские открытки на библейские темы. В последние десятилетия он занимался сохранением и популяризацией научного наследия отца, содействовал изданию его работ в России и передавал архивные материалы в российские музеи и научные учреждения.