В Коми 43-летний мужчина погиб в ДТП

Фото: ГАИ по Коми

В Корткеросском районе 30 июня в 17:30 произошло смертельное ДТП. По данным ГАИ по Коми, водитель ВАЗ-2121 не справился с управлением и опрокинулся на проезжей части.

Как рассказали в ведомстве, 43-летний мужчина ехал по автодороге «Сторожевск – Нившера» со стороны села Богородск в направлении села Нившера, и на 43-м километре машина перевернулась. Водителя госпитализировали, но около часу ночи он скончался в реанимации Корткеросской ЦРБ от полученных травм. В момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности, а его водительский стаж составлял всего несколько месяцев.

В ГАИ Коми уточнили, что обстоятельства происшествия устанавливаются.