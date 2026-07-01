В Коми директор нескольких компаний скрывал деньги от налоговой: его будут судить

Скрывавший деньги от налоговой директор нескольких ООО в Коми пойдет под суд Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ухте генерального директора нескольких обществ с ограниченной ответственностью обвиняют в сокрытии денег, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

У предприятий образовались долги по налогам. ФНС приняла меры по взысканию задолженности. Зная об этом, руководитель компаний, скрыл средства этих ООО. Было возбуждено уголовное дело.

«В целях обеспечения возмещения задолженности следователем наложен арест на имущество предприятий», – рассказали в СК.

В ведомстве добавили, что дело направили в суд.